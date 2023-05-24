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Німеччина відправляє до Молдови свій контингент

24 травня 2023, 18:07
Німеччина відправляє до Молдови свій контингент
Фото: ria.ru
Завданням Місії партнерства Європейського Союзу у Молдові є підтримка забезпечення національної безпеки країни.

Федеральний уряд Німеччини вирішив надіслати свій контингент у Місію партнерства Європейського Союзу у Молдові (EUPM Moldova).

Про це повідомляє агентство "Укрінформ" з посиланням на речника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта.

"Німецький контингент становитиме максимально 15 осіб", - зазначив Гебештрайт.

Завданням Місії партнерства Європейського Союзу у Молдові є підтримка забезпечення національної безпеки країни. Мандат передбачає стратегічні поради, при необхідності – заходи навчання та надання обладнання для посилання спроможностей Молдови в таких галузях як кризовий менеджмент, кібербезпека та аналіз гібридних загроз.

"На Республіку Молдова серйозно впливає незаконна агресивна війна росії проти України, до того ж тривають російські спроби дестабілізувати ситуацію в країн. Ці спроби дестабілізації спрямовані на саботаж курсу на реформи та європейську інтеграцію", - зауважив Гебештрайт.

Молдовавійськовівійна в Україніросія окупанти

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