Німеччина відправить свої винищувачі до Румунії – Reuters

Перші з 80 німецьких військових вирушать до Румунії

Німеччина направить чотири винищувачі Eurofighter до Румунії для підтримки місії НАТО наприкінці листопада. Літаки прямують за кілька тижнів після російських атак на українські порти на річці Дунай.

Про це повідомляє Reuters.

Атаки, що сталися всього за сотні метрів від румунського кордону, та уламки дронів, виявлені в Румунії, збільшили загрозу безпеці військового альянсу, члени якого мають зобов'язання щодо взаємної оборони.

У вересні глава НАТО Єнс Столтенберг назвав російські удари поблизу кордону "дестабілізуючими", хоча не було жодних ознак того, що росія мала намір завдати удару по члену НАТО.

Джерело у безпеці повідомило, що перші з 80 німецьких військових вирушать до Румунії. Вони будуть розміщені на військовій базі неподалік Констанци,

У минулому німецькі ВПС підтримували місію НАТО в Румунії. Альянс посилив свою військову присутність на східному фланзі після вторгнення Росії до України у 2022 році.

Реакція Румунії на удари російських дронів по Дунаю

Нагадаємо, невдовзі після виходу 17 липня з угоди щодо чорноморського зерна москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, явно намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від Румунії.

У відповідь Румунія почала переміщувати кошти ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною та додавати до цього району військові наглядові пункти та патрулі.