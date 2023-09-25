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ПОЛІТИКА

Німеччина відреагувала на брехню пропагандистів рф та розвінчала новий фейк – ЗМІ

25 вересня 2023, 09:19
Німеччина відреагувала на брехню пропагандистів рф та розвінчала новий фейк – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
росіяни продовжують вигадувати фейки про війну.

У Міністерстві оборони Німеччини спростували фейк від російських державних ЗМІ, що в Україні начебто знищили танк Leopard "із повністю німецьким екіпажем".

В Україні немає танкових екіпажів Бундесверу, підкреслив один із офіційних представників міноборони ФРН у коментарі для видання DW.

Днями у російському інфомаційному просторі з’явилося повідомлення, що "розвідники ЗС рф знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем Збройних сил ФРН". Джерелом цієї інформації був неназваний "командир розвідгрупи, що діє на Запорізькому напрямку".

російські пропагандистські ресурси заявили, що цей "розвідник" добре знає німецьку мову. Окупанти стверджували, що весь екіпаж танка загинув, а важкопоранений механік-водій, коли побачив російських військових, почав кричати: "Nicht schießen" (Не стріляйте - ред.). Саме цей "механік" нібито і розповів, що він "військовослужбовець Бундесверу" і весь екіпаж танка був "із однієї роти". Згодом "механік" начебто помер від втрати крові.

Зазначимо, що невдовзі після того, як Сили Оборони України отримали від ФРН танки Leopard (1 та 2), у Міноборони рф почали розповідати про знищення цієї техніки у величезних кількостях.

При цьому нещодавно видання Forbes підрахувало, що за 13 тижнів з початку контрнаступальних дій ЗСУ на різних напрямках українські захисники втратили тільки 5 з 71 свого танка Leopard 2. При цьому отримали пошкодження - 10 одиниць, проте вони після ремонту повертаються на фронт.

війнапропаганда рффейкНімечина

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