20 років тому у Німеччині в запасах було 423 винищувачі. Сьогодні їх майже вдвічі менше — 226.

За нинішніх потужностей оборонних підприємств Німеччини знадобиться близько ста років, аби повернутися до запасів, які були у країни 20 років тому.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Тим часом російська військова машина працює на повну потужність, тому ФРН та НАТО можуть ще більше відстати від агресора у кількості озброєння.

У ЗМІ розповіли, що у 2004-му у Німеччини у запасах було 423 винищувачі. Сьогодні їх майже вдвічі менше — 226.

"Якщо ми хочемо повернутися до рівня запасів 2004 року, наприклад, бойових танків, то за нинішніх темпів виробництва це буде досягнуто тільки у 2066 році, винищувачів — у 2038 році, а артилерійських гаубиць, які мають великий попит в Україні — у 2121 році", — заявляє видання.

Що стосується росії, то вона, за даними ЗМІ, може за пів року виготовити весь німецький зараз зброї. А якщо перенести темп використання озброєння агресором на річний обсяг виробництва Німеччини, то він вичерпається через два місяці.