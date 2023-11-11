Німеччина внесла в бюджет €4 млрд на військову підтримку України – Bild
Про це пише німецьке видання Bild, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони Німеччини.
"Відповідної домовленості цього тижня досягли коаліційні партії і наступного тижня Бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про додаткові 4 млрд євро фінансування", - пише видання.
З початку міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву, але майже всі кошти були передбачені на вже обіцяні проєкти підтримки тоді, як на нову допомогу у Міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 млн.
В німецькому Міноборони забили на сполох і зажадали виділити додаткові 5 млрд під час поточних бюджетних переговорів, в підсумку було погоджено додати у бюджет на наступний рік ще €4 млрд для підтримки України.
Це означає для України ще більше зброї і боєприпасів в війні проти росії.
Також Міністерству оборони буде дозволено витратити €2 млрд як так звані асигнування на зобов'язання щодо довгострокових контрактів на постачання озброєнь.