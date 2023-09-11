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ПОЛІТИКА

Німеччина все одно передасть Україні Taurus – Кулеба

11 вересня 2023, 16:38
Німеччина все одно передасть Україні Taurus – Кулеба
Джерело: twitter.com/DmytroKuleba
Тепер Україна краще розуміє особливості процесу ухвалення остаточного рішення щодо ракет урядом Німеччини, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина у будь-якому випадку передасть Україні крилаті ракети Taurus.

Про це він заявив на прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Кулеба та Бербок обговорили двосторонні відносини України та Німеччини, а також нові шляхи експорту зерна та надання додаткового озброєння. В тому числі мова йшла і про посилення протиповітряної оборони та передачі далекобійних ракет Taurus.

"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що Німеччина все одно передасть Україні Taurus для захисту портів від російських авіаударів і не варто відтягувати дане рішення.

"Ви все одно це зробите, це лише питання часу, і я не розумію, навіщо ми втрачаємо час", - сказав він.

На переговорах із Бербок йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи.

Україна офіційно запросила в Німеччини ракети Taurus наприкінці травня 2023 року і відтоді очікує на рішення німецької влади. Ракети Taurus мають дальність до 500 кілометрів, на озброєнні Бундесверу їх приблизно 600 одиниць. Їх в основному використовують для поразки особливо важливих цілей у тилу ворога, таких як командні бункери, склади боєприпасів і пального, аеродроми та мости.

Велика Британія першою передала Україні далекобійні ракети — Storm Shadow, потім до неї приєдналась Франція (SCALP).

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