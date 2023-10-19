Німеччина вважає, що Україна отримала від G7 "безпекові запевнення", а не гарантії

Про "безпекові запевнення" дипломат згадав, говорячи про підсумки Вільнюського саміту.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер зазначив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримала від країн G7 "безпекові запевнення", але не гарантії.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це не випадково, що країни-члени G7запропонували Україні документ, який ми називаємо "безпековими запевненнями для України". Ми зробили це для того щоби запевнити вас і додатково довести, що наша підтримка є не тільки надійною, але й сталою", – сказав Єгер.

"Безпекові запевнення" – це термін Будапештського меморандуму, який не несе конкретного змісту, тож документ не має жодного механізму гарантування безпеки.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою. На початку місяця відповідної домовленості Київ досяг зі Швецією.