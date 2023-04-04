Німеччина вибачилася перед Україною за запізнення із постачанням зброї

Віцеканцлер Німеччини визнав, що його країна не одразу допомогла Україні зброєю.

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек перепросив Україну через затримку із постачанням зброї. Він зазначив, що зараз йому "дуже соромно".

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Зеленським та українською делегацією, пише Оbozrevatel.

Віцеканцлер Німеччини визнав, що його країна і справді довго наважувалась на передаванні Україні зброї для захисту від російської агресії. Габек додав, що президент Зеленський попереджав його, що загроза нападу росії була реальною.

"Мені дуже соромно за все це. Частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості", – сказав німецький політик.

Нагадаємо, 3 квітня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек прибув до України з неанонсованим візитом. Це перший візит посадовця до України від початку повномасштабного вторгення.