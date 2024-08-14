Німеччина звинувачує українця у підриві "Північного потоку": є ордер на арешт

Це перший ордер за майже два роки розслідування підриву на газопроводі "Північний потік".

Українець працював інструктором з дайвінгу і проживав у Польщі.

Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший за два роки після вибухів ордер на арешт головного підозрюваного - українця Володимира С., який проживав біля Варшави.

Про це пишуть одразу кілька німецьких видань: ARD, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit.

Підозрюваний українець - інструктор з дайвінгу. Він проживав у містечку Прушкув на захід від Варшави, проте останнім часом українець начебто переховується. Наразі невідомо, чи повернувся він в Україну, пишуть ЗМІ.

За даними слідства, Володимир С., був одним з пасажирів білого Citroën, який був зафіксований біля Рюгена в ніч на 8 вересня 2022 року. Авто, як вважають, віз екіпаж на яхту Андромеда, яка перевезли дайверів до місць підриву. Володимира С. опізнали за фотографіями і свідченнями свідків, і цих доказів було достатньо для видачі ордера на арешт.

Слідство підозрює ще двох громадян України – чоловіка та жінку, які нібито теж брали участь у підриві, вони як водолази встановлювали вибухові заряди на трубопроводах.

Інформація про інших підозрюваних ґрунтується на даних іноземної розвідки, де слідчі змогли зібрати достатньо доказів, щоб домогтися отримання ордера на арешт українця від слідчого судді Федерального суду ще на початку літа.

В червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт надіючись, що підозрюваного заарештують.

Відповідь польської сторони на німецький запит про правову допомогу не надійшла і влада Німеччини до останнього не знала, якою буде реакція Варшави.

Відповідно до загальних правил Європейського ордера на арешт, які Німеччина і Польща вважають обов'язковими до виконання, арешт можна було б очікувати протягом 60 днів без додаткового розгляду з боку Польщі. Але цей термін уже сплив.

Німецькі журналісти зв’язались з підозрюваним Володимиром С. телефоном і він повідомив, що вперше чує про підозру та заперечує участь в підриві газогону.