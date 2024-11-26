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ПОЛІТИКА

Німеччина виділяє €65 млн на енергетичну підтримку України

26 листопада 2024, 16:46
Німеччина виділяє €65 млн на енергетичну підтримку України
Фото: з вільного доступу
У відомстві уточнили, що кошти для України буде виділено через Кредитну установу для відновлення.

Німеччина виділить додаткові  €65 млн на допомогу Україні. Кошти планують витратити на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

У відомстві уточнили, що кошти для України буде виділено через Кредитну установу для відновлення. Їх спрямують в Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року вносять внески та інші численні міжнародні донори.

"Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об'єктом масованих російських авіаударів. Колапс енергопостачання у третю зиму війни матиме катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи", - зазначив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек.

Він додав, що така допомога є важливим внеском у підтримку енергопостачання України.

Варто зауважити, що до кінця 2024 року внесок Німеччини у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства збільшиться до  €360 мільйонів.

Німеччинадопомога Україніенергетика

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