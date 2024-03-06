Німеччина виділяє мільйони євро на артилерійські снаряди для України

Німеччина внесе "тризначну мільйонну суму" на закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів для України.

Німеччина братиме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це заявив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, повідомляє Tagessachau.

Він наголосив, що німецький уряд внесе "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

Водночас інших більш докладних подробиць прессекретар відомства не повідомив.

Нагадаємо, наприкінці лютого Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, у якому будуть, зокрема, артилерійські снаряди, дрони, машини розмінування, а також матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.