Німеччина виділила Україні 120 БМП Marder

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.

"Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти росії. Будучи найбільшим європейським спонсором і другим за величиною у світі після США, наші матеріальні пожертви включають, серед іншого, новітні системи протиповітряної оборони, бронетанкові машини підтримки і транспортні засоби, бойові і бронетранспортери, артилерійські системи і боєприпаси", - йдеться в заяві.

Поставки йдуть як зі складів Бундесверу, так і безпосередньо від промисловості. Крім того, в Німеччині пройшли навчання понад 10 тисяч українських військових.

У Міноборони зазначили, що Україні спочатку виділили 80 бойових машин піхоти Marder 1 A3. Ще 40 бронетранспортерів "Мардер" надійшли з промислових запасів. Також зазначено, що 40 БМП були викуплені у Греції.

Це німецька БМП, яка була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип було зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Загалом було збудовано близько 2 тисяч бойових машин.

На час використання БМП за параметрами захищеності перевершувала всіх конкурентів. З 2010 року на зміну Marder поступово приходить нова БМП Puma.