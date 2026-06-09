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Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України в рамках чеської ініціативи

09 червня 2026, 18:21
Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України в рамках чеської ініціативи
Фото: з вільного доступу
Цих грошей вистачить на 50 тисяч боєприпасів.

Німеччина внесе 300 млн євро до Чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів для України.

Про це оголосив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, за словами якого цієї суми вистачить для закупівлі близько 50 тисяч одиниць боєприпасів.

Пісторіус наголосив, що Чеська ініціатива є важливим інструментом підтримки України, і подякував Чехії за її продовження. Міністр оборони Чехії Яромір Зона зазначив, що Німеччина "значно сприяє безпеці Європи" як постачальник військової техніки та боєприпасів.

Ініціативу щодо боєприпасів започаткувала Чехія у 2024 році. У грудні минулого року нова правляча коаліція розглядала можливість її повного скасування, однак зрештою кабінет прем'єра Андрея Бабіша погодився її продовжити. Прага не братиме фінансової участі в закупівлі боєприпасів, але надаватиме адміністративну підтримку. За даними радника з національної безпеки Гінека Кмонічека, у рамках ініціативи Україні минулого року поставили 1,96 млн боєприпасів великого калібру.

НімеччинаЧехіябоєприпасиБорис Пісторіус

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