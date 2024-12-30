Німеччина виділить €60 млн на гуманітарні проєкти в Сирії

Гроші не будуть спрямовані безпосередньо владі Сирії.

Федеральний уряд Німеччини профінансує кілька проєктів щодо допомоги Сирії і виділить на це загалом 60 млн євро.

Про це пише німецький телеканал DW.

"Гуманітарна ситуація в Сирії після падіння режиму Асада катастрофічна - 90% населення живуть у злиднях і залежать від гуманітарної допомоги. Значну частину місцевої інфраструктури було зруйновано під час громадянської війни, що тривала з 2011 року", - заявила міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце.

За її словами, кошти не будуть спрямовані безпосередньо уряду Сирії.

Проєкти відновлення Сирії, в яких візьме участь Німеччини, реалізовуватимуться через неурядові та міжнародні організації.

Так, 25 млн євро мають надійти до Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Гроші буде спрямовано на допомогу дітям, травмованим війною. А 6 млн євро буде виділено на підтримку організації роботи місцевих шкіл.

"Ще 19 млн євро підуть до Програми розвитку ООН, яка займається організацією роботи для вимушених переселенців. Фонд ООН, який підтримує сирійські організації із захисту прав жінок, отримає 3 млн євро, а решту 7 млн буде виділено місцевим неурядовим організаціям, які займаються примиренням різних груп населення", - йдеться в повідомленні.

Шульце додала, що Берлін чітко сформулювала очікування щодо змін у Сирії: система освіти, вільна від ідеології, дискримінації та ізоляції.

"Якщо розвиток піде у правильному напрямку, ми готові зробити більше і в інших сферах", - сказала вона.

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