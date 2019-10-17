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Німеччина виділить Міноборони України 1,5 млн євро на купівлю медобладнання

Nota bene для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері
Німеччина виділить Міністерству оборони України 1,5 мільйона євро для придбання медобладнання.
Німеччина виділить Міноборони України 1,5 млн євро на купівлю медобладнання Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter, повідомляє "Громадське".

"Nota bene для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи)", - зазначив він.

Раніше президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським дорікав, що європейські країни, зокрема Німеччина і Франція, недостатньо допомагають Україні у протистоянні російській агресії.

"Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Витрачаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни, і вони повинні допомагати вам більше. Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн чинять так само", - казав тоді Трамп.

У відповідь на це Зеленський заявив, що Трамп "абсолютно має рацію, не на 100%, а на 1000%".

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17 10 2019 09:50
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