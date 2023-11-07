Німеччина виділить сотні тисяч євро на відновлення інтернету в деокупованих регіонах

Загальний бюджет гранту становить 700 тис. євро.

Міністерство цифрової трансформації разом із урядом Німеччини оголосило початок нової грантової програми для українських телеком-операторів.



Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо з німецьким урядом грантову програму для українських телеком-компаній. Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн", - йдеться в повідомленні.



За інформацією Федорова, загальний бюджет гранту становить 700 тис. євро. Допомогу до 10 тис. євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

Згідно з умовами програми, кошти можна витратити на обладнання та матеріали, оплату рахунків за електроенергію, орендну плату, виплати, необхідні для утримання мереж, зарплати працівників. Заявки на участь у програмі прийматимуться до 30 листопада