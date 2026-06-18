Німеччина виділить Україні ще $400 млн на ППО в межах PURL

Німеччина вже вчетверте долучається до закупівлі через програму PURL.

Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на посилення протиповітряної оборони для України та закупівлю ракет Patriot в межах програми PURL.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

За його словами, Німеччина вже вчетверте долучається до закупівлі через програму PURL та виділить 200 мільйонів доларів на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони".

"У такий спосіб ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 мільйонів доларів", – сказав він.