Німеччина виділить Україні ще $400 млн на ППО в межах PURL
18 червня 2026, 15:55
Фото: з вільного доступу
Німеччина вже вчетверте долучається до закупівлі через програму PURL.
Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на посилення протиповітряної оборони для України та закупівлю ракет Patriot в межах програми PURL.
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.
За його словами, Німеччина вже вчетверте долучається до закупівлі через програму PURL та виділить 200 мільйонів доларів на "необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони".
"У такий спосіб ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 мільйонів доларів", – сказав він.
Крім того, 200 мільйонів доларів від Німеччини підуть на закупівлю ракет PAC-3 для Patriot через програму Jumpstart.
"Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед", – додав Пісторіус.
Німецький міністр також закликав інші країни долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.