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CУСПІЛЬСТВО

Німеччина викидає менше парникових газів, ніж 70 років тому – Spiegel

04 січня 2024, 11:36
Німеччина викидає менше парникових газів, ніж 70 років тому – Spiegel
Фото: з вільних джерел
За словами керівника німецької гілки організації Сімона Мюллера, показники 2023 року є найнижчими з 1950 року.

Викиди парникових газів у Німеччині за 2023 рік ймовірно були найменшими за останні сім десятиліть.

Про це повідомляє Spiegel.

Минулого року викиди CO₂ в країні знизилися ще на 75 млн тонн, порівняно з 2022 роком, і склали 673 млн тонн. Порівняно з 1990 роком, зменшення складає 46%.  

За словами керівника німецької гілки організації Сімона Мюллера, показники 2023 року є найнижчими з 1950 року. 

Автори дослідження вважають, що лише 15% від скороченого обсягу пов’язані із системними заходами, як перехід до "зелених" джерел та ефективніше використання ресурсів, а близько половини скороченого обсягу є наслідком тимчасових ефектів – меншого споживання електроенергії через її високу ціну та складної ситуації у німецькій промисловості.

"Якщо викиди просто перемістити за кордон, для клімату це нічого не змінює", – зазначив Сімон Мюллер. 

Суттєвим фактором скорочення викидів стала менша частка вугілля у виробництві електроенергії. 

Зіграв роль і розвиток сонячних електростанцій: генерація у 2023 році для Німеччини досягла рекордного рівня, при тому, що кількість сонячних днів у році була меншою. 

Енергії від вітрової генерації за 2023 рік надійшло більше, ніж від вугільної генерації. Водночас, відзначають у дослідженні, темпи розвитку галузі все ще недостатні для досягнення цілей уряду мати 115 гігават потужності на 2030 рік. 

Одночасно у дослідженні вказують, що окремі галузі, зокрема будівництво і транспорт, не вкладаються у графік з досягненням кліматичних цілей. 

Німеччинапарниковий газ

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