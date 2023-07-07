Німеччина виступає проти передачі Україні касетних боєприпасів – глава МЗС

Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї.

Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Reuters.

Бербок заявила, що Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних боєприпасів виступає проти передачі Україні боєприпасів. США, Україна та росія не підписали конвенцію.

На прохання прокоментувати заяву офіційних осіб США Бербок сказав журналістам на кліматичній конференції у Відні: "Я стежила за повідомленнями ЗМІ. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло".

Бербок має на увазі договір, який було відкрито для підписання у норвезькій столиці у 2008 році. Він забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

У Білому домі заявили, що відправка касетних боєприпасів на Україну "перебуває в активному розгляді".

За даними The Washington Post, Байден схвалив постачання касетних боєприпасів Україні. Про надання допомоги мають оголосити сьогодні.

DPICM - це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають кумулятивні властивості для боротьби з бронетехнікою, а також осколкову дію - для боротьби з живою силою. Деякі бойові елементи можуть мати підривник уповільненої дії.

Запаси касетних боєприпасів у США становлять близько 3 млн одиниць, які можна використовувати в 155-мм гаубицях.