Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина виступає проти передачі Україні касетних боєприпасів – глава МЗС

07 липня 2023, 13:43
Німеччина виступає проти передачі Україні касетних боєприпасів – глава МЗС
Фото: РБК-Україна
Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї.

Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Reuters.

Бербок заявила, що Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних боєприпасів виступає проти передачі Україні боєприпасів. США, Україна та росія не підписали конвенцію.

На прохання прокоментувати заяву офіційних осіб США Бербок сказав журналістам на кліматичній конференції у Відні: "Я стежила за повідомленнями ЗМІ. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло".

Бербок має на увазі договір, який було відкрито для підписання у норвезькій столиці у 2008 році. Він забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

У Білому домі заявили, що відправка касетних боєприпасів на Україну "перебуває в активному розгляді".

За даними The Washington Post, Байден схвалив постачання касетних боєприпасів Україні. Про надання допомоги мають оголосити сьогодні.

DPICM - це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають кумулятивні властивості для боротьби з бронетехнікою, а також осколкову дію - для боротьби з живою силою. Деякі бойові елементи можуть мати підривник уповільненої дії.

Запаси касетних боєприпасів у США становлять близько 3 млн одиниць, які можна використовувати в 155-мм гаубицях.

НімеччинавійнабоєприпасиБайден

Останні матеріали

У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
Політика
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
06 липня 2023, 12:22
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється