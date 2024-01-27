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ПОЛІТИКА

Німеччина виявила проросійську дезінформаційну кампанію на X — The Guardian

27 січня 2024, 21:01
Німеччина виявила проросійську дезінформаційну кампанію на X — The Guardian
Фото: з вільного доступу
Аналіз показав, що оператори, які розсилали повідомлення, робили перерви у вихідні та в період православних християнських свят східного обряду, коли кількість повідомлень помітно скоротилася.

Розслідувачі викрили скоординовану атаку проти підтримки України Берліном, яка включала понад 1 млн повідомлень. Експерти з цифрової криміналістики в Німеччині виявили масштабну проросійську дезінформаційну кампанію проти уряду з використанням десятків тисяч фейкових акаунтів у соціальній мережі X.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство закордонних справ Німеччини, яке замовило дослідження після підозр, що стало мішенню для ботів, заявило, що результати наголошують на необхідності систематичної боротьби зі зростаючою кількістю дезінформаційних кампаній і визнання впливу, який вони можуть чинити на вибори.

Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення для моніторингу, експерти виявили величезну кількість повідомлень протягом місяця, починаючи з 10 грудня, які здійснювали злагоджену атаку на підтримку Берліном України. Понад 1 мільйон повідомлень німецькою мовою було надіслано з приблизно 50 000 фейкових акаунтів з періодичністю два повідомлення на секунду. Основним тоном у повідомленнях було припущення, що уряд Олафа Шольца нехтує потребами німців через свою підтримку України, як у плані зброї та допомоги, так і через прийняття понад мільйона біженців.

Der Spiegel, який мав доступ до результатів дослідження, повідомив, що фейкові акаунти у спільних зусиллях охопити якомога ширшу аудиторію часто використовували популярні на той час хештеги, як-от #Oktoberfest або #Bundesliga.

В одному з найефективніших фейкових повідомлень, з погляду охоплення аудиторії та кількості відгуків, була нібито заява міністерки закордонних справ Анни Бербок через "власний" акаунт на X, у якій ішлося про те, що урядова підтримка України падає. Маленька кирилична цифра, що закралася в повідомлення, вочевидь, помилково, була єдиним очевидним фактором, що дозволив негайно ідентифікувати фейк.

Повідомлення зазвичай посилаються на відомі медіа-сайти, використовуючи скорочення посилань, щоб не було видно фальшивих доменних імен.

Аналітики заявили, що вони переконані в тому, що джерело кампанії було в росії, встановлюючи зв'язок з очолюваною росіянами кампанією Doppelgänger, яка вперше з'явилася 2022 року і вплинула на Велику Британію, Францію та Італію. Серед фейк постів були дослідження Guardian, Daily Mail та інших видань.

Викриття кампанії Doppelgänger призвело до введення санкцій ЄС минулого літа проти двох учасників цієї кампанії - російських ІТ-компаній Structura National Technologies і Social Design Agency. За даними американської влади, ці дві організації вважаються відповідальними за аналогічну російську кампанію дезінформації в Латинській Америці.

Der Spiegel, який мав доступ до результатів дослідження, повідомив, що фейкові акаунти у спільних зусиллях охопити якомога ширшу аудиторію часто використовували популярні на той час хештеги, як-от #Oktoberfest або #Bundesliga. Материнська компанія Facebook, Meta, заявила тоді про "наймасштабнішу" російську онлайн-операцію і в результаті заблокувала численні облікові записи користувачів.

Аналіз показав, що оператори, які розсилали повідомлення, робили перерви у вихідні та в період православних християнських свят східного обряду, коли кількість повідомлень помітно скоротилася.

Уряд Німеччини, що вже став об'єктом кампаній з дезінформації та комп'ютерних хакерів, стурбований тим, як цей метод може бути використаний для впливу на результати майбутніх виборів до Європейського Союзу, а також трьох виборів у федеральних землях східної Німеччини, де лідерство в опитуваннях мають крайні праві з Alternative für Deutschland (AfD).

Німеччинахакерирф тероризмX (Twitter)

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