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Німеччина з 18 липня відкриває кордон для всіх українців

Відповідне рішення влада Німеччини ухвалила наступного дня після того, як у Європейському Союзі внесли Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд
Німеччина внесла Україну в список третіх держав, резидентам яких дозволений безперешкодний в’їзд до країни.
Німеччина з 18 липня відкриває кордон для всіх українців Фото: gogetnews.info
Відповідний список оприлюднений на сайті МВС Німеччини, повідомляє "Європейська правда".
 
Вільний в'їзд до Німеччини для резидентів України буде можливий з 18 липня.
 
Водночас залишається чинною вимога для всіх осіб, які подорожують до Німеччини повітряним транспортом, незалежно від країни походження, надати один із наступних документів: негативний результат тесту на коронавірус; документ, що засвідчує повне проходження вакцинації однією з вакцин, затверджених в ЄС, або для осіб, які одужали від хвороби,  - позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений мінімум за 28 днів та максимум за 6 місяців до в'їзду.
 
В'їзд з інших третіх країн, які не входять до оприлюдненого міністерством списку, можливий лише у тому випадку, якщо людина повністю щеплена від коронавірусу або якщо її перебування у Німеччині має поважну причину.
 
Відповідне рішення влада Німеччини ухвалила наступного дня після того, як у Європейському Союзі внесли Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.
 
До цього ​​в'їзд до Німеччини був дозволений лише повністю вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.
 
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17 07 2021 11:27
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