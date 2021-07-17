Німеччина з 18 липня відкриває кордон для всіх українців

Відповідне рішення влада Німеччини ухвалила наступного дня після того, як у Європейському Союзі внесли Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд

Німеччина внесла Україну в список третіх держав, резидентам яких дозволений безперешкодний в’їзд до країни.

Відповідний список оприлюднений на сайті МВС Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

Вільний в'їзд до Німеччини для резидентів України буде можливий з 18 липня.

Водночас залишається чинною вимога для всіх осіб, які подорожують до Німеччини повітряним транспортом, незалежно від країни походження, надати один із наступних документів: негативний результат тесту на коронавірус; документ, що засвідчує повне проходження вакцинації однією з вакцин, затверджених в ЄС, або для осіб, які одужали від хвороби, - позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений мінімум за 28 днів та максимум за 6 місяців до в'їзду.

В'їзд з інших третіх країн, які не входять до оприлюдненого міністерством списку, можливий лише у тому випадку, якщо людина повністю щеплена від коронавірусу або якщо її перебування у Німеччині має поважну причину.

Відповідне рішення влада Німеччини ухвалила наступного дня після того, як у Європейському Союзі внесли Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

До цього ​​в'їзд до Німеччини був дозволений лише повністю вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.