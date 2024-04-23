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ПОЛІТИКА

Німеччина заарештувала помічника депутата Європарламенту через гучні заяви про шпигунство в Китаї

23 квітня 2024, 15:31
Німеччина заарештувала помічника депутата Європарламенту через гучні заяви про шпигунство в Китаї
Фото: з вільного доступу
Затриманий передавав інформацію про переговори й рішення в Європарламенті китайським спецслужбам.

У Німеччині заарештували співробітника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), який працював у Європарламенті, за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомляє Politico.

Співробітник, якого німецька влада назвала Цзянь Г., працював на євродепутата Максиміліана Кра.

Кра є головним кандидатом від АдН на виборах до Європарламенту в червні.

"Цзянь Г. є співробітником китайської секретної служби", - заявив у вівторок, 23 квітня, німецький прокурор.

"Він працював на німецького депутата Європарламенту з 2019 року. У січні 2024 року обвинувачений неодноразово передавав інформацію про переговори і рішення в Європарламенті своєму клієнтові зі спецслужб", - додав він.

Європейські “зелені” закликали Брюссель до прискореного розслідування.

"Автократії, такі як Китай і росія, активно намагаються підірвати наші демократії в Європі. Це повинно припинитися. Розслідування в Європарламенті має бути прискорене. Ми вимагаємо попередніх результатів до виборів. Наслідки повинні настати негайно. Люди, які зазіхають на цілісність наших демократій, повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявила провідний кандидат від “зелених” Террі Райнтке.

У понеділок, 22 квітня, у Німеччині також заарештували трьох осіб, підозрюваних у наданні інформації про військові технології китайській розвідці. 

Посольство Китаю в Берліні заперечило ці звинувачення, закликавши Німеччину припинити використовувати заяви про шпигунство “для політичного маніпулювання іміджем Китаю і дискредитації Китаю".

НімеччинаКитайшпигунство

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