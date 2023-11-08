Німеччина забере свої системи ППО Patriot із Польщі

Йдеться про три системи протиповітряної оборони Patriot.

Німеччина розпочинає поступове виведення трьох систем протиповітряної оборони Patriot, які були розміщені у Польщі.



Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.

"У п'ятницю, 10 листопада 2023 року, німецька оперативна група з протиповітряної і протиракетної оборони завершить свою місію в рамках діяльності НАТО під назвою "Посилена пильність", – йдеться у повідомленні.

Після прощального шикування особового складу 15 листопада 2023 року здійснюватиметься поступове виведення до Німеччини персоналу та трьох задіяних вогневих одиниць, зазначили в оборонному відомстві.

"Наші системи Patriot сприяли захисту населення і критично важливої інфраструктури протягом близько дев'яти місяців Польща і Німеччина пліч-о-пліч захищають східний фланг НАТО – для мене це дуже важлива ознака солідарності всередині Альянсу, а також дружби і солідарності між нашими народами", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.