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ПОЛІТИКА

Німеччина заблокувала постачання обладнання на АЕС "росатома" в Туреччині та Угорщині

16 лютого 2023, 13:45
Німеччина заблокувала постачання обладнання на АЕС
Фото: aem-group.ru
Німецький регулятор не дозволив Siemens Energy експортувати необхідне для будівництва обладнання.

Німецький регулятор не видав дозволу на експорт електротехнічного обладнання від німецької Siemens Energy для будівництва АЕС у Туреччині та Угорщині у співпраці з російською корпорацією "росатом".

Про це повідомляє російське видання "Комерсант", пише УНІАН.

Федеральне управління економіки та експортного контролю ФРН (BAFA) не видало німецькій Siemens Energy всі необхідні дозволи на постачання комплексного розподільчого пристрою (КРУП) на АЕС, що будується "росатомом" АЕС в Туреччині. За словами одного із джерел газети, BAFA не надала Siemens дозволу на експорт документації. Також у німецької сторони існують сумніви щодо точки постачання обладнання через побоювання, що КРУП може бути завезене до Росії, хоча такого типу електротехнічне обладнання виготовляється під конкретний об'єкт.

За словами співрозмовників видання, влада Туреччини ініціювала переговори з урядом Німеччини щодо умов, за яких постачання було б можливим. Вважають, розв'язанням проблеми могла б стати доставка КРУП під наглядом фахівців Siemens безпосередньо до АЕС, проте це збільшить вартість проєкту, який зараз оцінюється у $20 млрд.

Також відомо про те, що BAFA блокувало постачання і для АЕС "Пакш-2", що будується "росатомом" в Угорщині. Відомство відмовилося видати Siemens Energy дозвіл на постачання системи керування технологічними процесами. Siemens Energy ділить контракт із французькою Framatome, якій Франція такий дозвіл надала. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив 14 лютого, що розглядає дії Берліна як порушення суверенітету.

"Уряд Німеччини продовжує блокувати постачання Siemens Energy вже законтрактованої системи управління на АЕС «Пакш». Це можна розцінювати як замах на суверенітет, оскільки безпека енергопостачання є питанням суверенітету", – заявив Сійярто.

Раніше повідомлялось, що Україна пропонує ЄС включити росатом у новий пакет санкцій.

НімеччинаАЕСУгорщинавійнаТуреччинаРосатом

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