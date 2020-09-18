Німеччина заборонить низку одноразових пластикових виробів до середини 2021 року

Таким чином Німеччина реалізує взяті на себе європейські зобов'язання після того, як в минулому році ЄС погодився ввести нові жорсткі обмеження на деякі пластикові вироби

Нижня палата парламенту Німеччини в четвер схвалила закон, що передбачає зупинку продажу одноразових пластикових виробів, таких як соломинки, столові прилади і ватні палички, до липня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, передає Економічна правда.

Таким чином Німеччина реалізує взяті на себе європейські зобов'язання після того, як в минулому році ЄС погодився ввести нові жорсткі обмеження на деякі пластикові вироби.

Законодавство ЄС забороняє використання близько десятка одноразових пластикових виробів, які мають екологічно чисті альтернативи, включаючи мішалки для напоїв, палички для їжі і тарілки.

За даними Єврокомісії, продукти, що підпадають під заборону, становлять 70% відходів, що виливаються в океани, створюючи загрозу для дикої природи та рибного господарства.

Загальноєвропейське законодавство вже спонукало гіганта швидкого харчування McDonald's пришвидшити кроки з обмеження використання пластику у своїх європейських ресторанах. Наприклад, шляхом відмови від пластикових кришок у морозиві McFlurry.

Втім, екологічна група Greenpeace у четвер розкритикувала нове законодавство Німеччини за те, що воно охоплює тільки певний список одноразових пластиків виробів замість оптової заборони на всі такі продукти.

Нагадаємо, що однією з новацій нового Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів стане закон про заборону пластикових пакетів, який вже ухвалений у першому читанні Верховною Радою та чекає на розгляд у другому читанні.