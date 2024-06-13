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Німеччина загалом передасть Україні чверть своїх запасів Patriot – Пісторіус

13 червня 2024, 16:09
Німеччина загалом передасть Україні чверть своїх запасів Patriot – Пісторіус
Німецький міністр заявив, що його країна більше не в змозі буде виділяти ці системи Україні.

Німеччина передасть Україні чверть від загальної кількості власних систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус під час засідання "Рамштайн" цитує його Укрінформ.

"Ми передамо Україні систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, тому немає можливості передати більше. Інші, напевно, можуть віддати по одній", - заявив міністр.

Пісторіус додав, що Німеччина проводить навчання українських військових працювати з цими ЗРК, а також передає ЗСУ ракети до них. 

Німецький міністр повідомив, що європейські країни вивчають можливості щодо нарощування виробництва Patriot, але проблема в тому, що для цього потрібен час.

Німеччинавійна в Україніросія окупантиППО Patriot

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