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ПОЛІТИКА

Німеччина "загубила" мільярд євро для України в оборонному бюджеті

28 червня 2025, 15:06
Німеччина
Пісторіус нещодавно запевняв, що допомога Україні на майбутній рік становитиме 9,2 млрд євро, але в проєкті бюджету від 24 червня вказано суму на 900 млн євро меншу, тобто 8,3 млрд євро.

В оборонному бюджеті Німеччини на цей рік несподівано не дорахувалися майже мільярда євро, призначених для України.

Як повідомляє Bild, німецький міністр оборони Борис Пісторіус нещодавно запевняв, що допомога Україні на майбутній рік становитиме 9,2 млрд євро, але в проєкті бюджету від 24 червня вказано суму на 900 млн євро меншу, тобто 8,3 млрд євро.

У Міноборони ділили суму на дві частини: 7,3 млрд євро вже затверджено, 1,9 млрд євро додатково плануються. Але тепер чиновники стверджують, що все включено в уже прописані 8,3 млрд євро.

У Міноборони Німеччини пояснили різницю тим, що кошти, яких бракує, - це так зване співфінансування і повернення з Європейського фонду миру. "Тобто гроші нібито будуть, але поки що їх у бюджеті немає", - написало видання.

"У підсумку все одно вийде близько 9 млрд євро", - запевнили в міністерстві.

При цьому в Бундестазі такі заяви Міноборони викликали подив. Видання зазначило, що депутат від "Зелених" Себастіан Шефер заявив, що "незрозуміло, звідки міністерство бере заявлені суми".

"Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка", - акцентував він.

Німеччинавійнаоборонабюджетдопомога УкраїніБорис Пісторіус

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