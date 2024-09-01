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ПОЛІТИКА

Німеччина захищає виплати злочинцям, висланим до Афганістану

01 вересня 2024, 14:56
Німеччина захищає виплати злочинцям, висланим до Афганістану
Фото: з вільного доступу
За словами очільниці німецького МВС, це стандартна процедура, яка дозволяє уникнути ризику скасування рішення судом під приводом загрози злиднів для депортованих.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер  виступила на захист виплати тисячі євро "грошової допомоги" кожному з депортованих до Афганістану злочинців.

Її заяву наводить DW.

Нещодавно Німеччина вперше після приходу талібів до влади в Афганістані депортувала 28 афганських злочинців. Серед них є ті, хто вчиняв сексуальні та насильницькі злочини.

Їх відправили чартерним рейсом і дали з собою по тисячі євро, що викликало дискусії в Німеччині.

За словами очільниці німецького МВС, це стандартна процедура, яка дозволяє уникнути ризику скасування рішення судом під приводом загрози злиднів для депортованих.

Своєю чергою речниця міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії розповіла, що про такий розмір допомоги домовилися німецькі федеральні землі.

За її словами, цих грошей депортованим має вистачити на проживання в Афганістані протягом шести-дев'яти місяців.

Німеччинадепортація

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