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ПОЛІТИКА

Німеччина закликає посилити ППО України після атак росії

04 червня 2025, 18:21
Німеччина закликає посилити ППО України після атак росії
Оборонну підтримку України посилять Німеччина і Британія.

Прибувши до Брюсселя на зустріч у форматі "Рамштайн", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російські атаки спрямовані на "підрив морального духу українського населення і злам його волі до опору".

Він заявив, що стає все більш очевидним, що росія не зможе досягти своїх цілей за допомогою цієї агресії, і наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну, включаючи пошук додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Про це пише The Guardian.

Пісторіуса також запитали про рішення міністра оборони США Піта Гегсета не бути присутнім на зустрічі Контактної групи з питань оборони України, на що він відповів, що європейські країни — зокрема Німеччина та Велика Британія — візьмуть на себе провідну роль у групі й "трохи інакше її структурують".

Водночас він наголосив, що Гегсет усе ж буде присутній завтра на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Міністр оборони США Піт Гегсет пропустить зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в середу, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Відсутність Гегсета свідчить про подальше дистанціювання адміністрації Трампа від Європи та України, зокрема.

НімеччинавійнаБританіяППОпідтримка УкраїниБорис Пісторіус

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