Німеччина закликала Іран не розривати співпрацю з МАГАТЕ
26 червня 2025, 18:11
Фото: dpa
Керівництво в Тегерані повинно "чітко, ясно і прозоро" заявити, що не бажає отримувати ядерне озброєння, заявив голова МЗС Німеччини
Німеччина закликає Іран не припиняти співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та "чітко" заявити, що не прагне отримати ядерну зброю.
Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганна Вадефула, якого цитує dpa.
За словами міністра, керівництво в Тегерані повинно "чітко, ясно і прозоро" заявити, що не бажає отримувати ядерне озброєння. Зокрема назвав рішення парламенту щодо припинення співпраці з МАГАТЕ "неправильним сигналом".
Як пише dpa, для остаточного розриву співпраці з МАГАТЕ, рішення парламенту також потребує схвалення Ради вартових Ірану та Ради безпеки на чолі з верховним лідером аятолою Хаменеї.
"Я закликаю іранський уряд не йти цим шляхом", - заявив Вадефул.