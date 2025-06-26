Німеччина закликала Іран не розривати співпрацю з МАГАТЕ

Керівництво в Тегерані повинно "чітко, ясно і прозоро" заявити, що не бажає отримувати ядерне озброєння, заявив голова МЗС Німеччини

Німеччина закликає Іран не припиняти співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та "чітко" заявити, що не прагне отримати ядерну зброю.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганна Вадефула, якого цитує dpa.

За словами міністра, керівництво в Тегерані повинно "чітко, ясно і прозоро" заявити, що не бажає отримувати ядерне озброєння. Зокрема назвав рішення парламенту щодо припинення співпраці з МАГАТЕ "неправильним сигналом".

Як пише dpa, для остаточного розриву співпраці з МАГАТЕ, рішення парламенту також потребує схвалення Ради вартових Ірану та Ради безпеки на чолі з верховним лідером аятолою Хаменеї.

"Я закликаю іранський уряд не йти цим шляхом", - заявив Вадефул.