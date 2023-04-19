Німеччина закрила свої останні три атомні електростанції, і деякі кліматологи приголомшені – CNBC

Німеччина більше не виробляє електроенергію на атомних електростанціях.

Закриття атомних електростанцій в Німеччині було очікуваним. Країна оголосила про плани поступової відмови від атомної енергетики у 2011 році. Восени 2022 року, коли війна в Україні обмежила доступ до енергії, особливо в Європі, Німеччина вирішила залишити ці існуючі ядерні реактори в робочому стані ще на кілька місяців, щоб підтримати постачання.

Про це пише CNBC.

"Це було довгоочікуваним рішенням. Уряд Німеччини продовжив термін експлуатації цих станцій на кілька місяців, але ніколи не планував нічого більшого", - сказав Девід Віктор, професор інновацій та державної політики в Університеті Сан-Дієго, в інтерв'ю CNBC.

"Ці три АЕС забезпечували електрикою понад 10 млн домогосподарств країни, тобто приблизно чверть населення. Німеччини перебуває на рівні світових стандартів. Усі три реактори, роботу яких зупинили на вихідних, працювали дуже добре", - йднться у повідомленні.

Група відомих учених, зокрема два нобелівські лауреати та професори з Массачусетського технологічного інституту та Колумбійського університету, звернулися із закликом залишити реактори у робочому стані у відкритому листі, опублікованому на сайті групи захисту ядерної енергії RePlaneteers.

"Зважаючи на загрозу, яку зміна клімату становить для життя на нашій планеті, і очевидної енергетичної кризи, в якій опинилися Німеччина і Європа через відсутність російського природного газу, ми закликаємо вас продовжити експлуатацію останніх німецьких АЕС", - йдеться в документі.

Вироблення електроенергії на АЕС не створює парникових газів. І оскільки глобальні зусилля щодо реагування на зміну клімату, як і раніше, не досягають цілей зі скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу, ядерна енергетика знову привертає увагу.

"Очевидно, що багато людей в ядерній галузі розчаровані тим, що уряд, який дуже дбає про зміну клімату, закриває величезні джерела електроенергії із нульовим викидом вуглецю", - сказав професор інновацій та державної політики Каліфорнійського університету у Сан-Дієго Девід Віктор.

Його думку підтримує Ханс фон Шторх, дослідник клімату з Інституту прибережних досліджень у Гестхахті (Німеччина), який підписав відкритого листа.

"Це рішення хоч і законне, але не мудре, - заявив він CNBC. - Ця відмова від атомної енергетики - за працюючих АЕС - призводить до збільшення викидів парникових газів у Німеччині, хоча, згідно з іншим політичним рішенням, пріоритет має мати швидку декарбонізацію".

"Для мене як для вченого-кліматолога все це незбагненно", - додав він.

Нагадаємо, у суботу 15 квітня, Німеччина вивела з експлуатації три останні атомні електростанції.