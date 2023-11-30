Відтепер усі питання, якими раніше займалося консульство в Калінінграді вирішуватимуть у Санкт-Петербурзі або москві.

Із 30 листопада Німеччина закрила своє генеральне консульство у російському Калінінграді.

Про це йдеться на сайті диппредставництва ФРН у росії.

Відтепер усі питання, якими раніше займалося консульство в Калінінграді вирішуватимуть у Санкт-Петербурзі або москві.

"З консульських та паспортних питань з консульського округу генерального консульства в Калінінграді прохання звертатися до генерального консульства у Санкт-Петербурзі. З візових питань прохання звертатися лише до візового відділу посольства Німеччини у москві", - йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, навесні Німеччина закрила чотири з п'яти консульств рф. Перед цим москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у росії. Тож Берлін вирішив провести контрзаходи -у відповідь.