Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина закриває чотири російські консульства

31 травня 2023, 16:21
Німеччина закриває чотири російські консульства
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Німеччина закриває консульства росії через те, москва нещодавно обмежила кількість німецьких дипломатів.

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про закриття чотирьох консульств росії в країні.

Про це повідомляє Bild.

Німеччина закриває консульства росії через те, москва нещодавно обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнює подальшу роботу німецьких консульств в рф.

Так, було видано наказ про закриття російських консульств у Німеччині. До кінця року росії дозволено продовжити роботу лише посольства в Берліні та ще одного з п’яти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг чи Мюнхен).

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що росія оголосила про нову верхню межу в 350 німецьких дипломатів, тому операції генеральних консульств Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську повинні бути припинені.

Продовжать працювати лише посольство в москві та генконсульство в Санкт-Петербурзі.

Німеччинапосольство рф

Останні матеріали

Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Політика
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Переклад iPress – 30 травня 2023, 09:49
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 травня 2023, 17:07
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Політика
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Переклад iPress – 29 травня 2023, 12:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється