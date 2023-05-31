Німеччина закриває чотири російські консульства

Німеччина закриває консульства росії через те, москва нещодавно обмежила кількість німецьких дипломатів.

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про закриття чотирьох консульств росії в країні.

Про це повідомляє Bild.

Німеччина закриває консульства росії через те, москва нещодавно обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнює подальшу роботу німецьких консульств в рф.

Так, було видано наказ про закриття російських консульств у Німеччині. До кінця року росії дозволено продовжити роботу лише посольства в Берліні та ще одного з п’яти генконсульств (Бонн, Франкфурт, Гамбург, Лейпциг чи Мюнхен).

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що росія оголосила про нову верхню межу в 350 німецьких дипломатів, тому операції генеральних консульств Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську повинні бути припинені.

Продовжать працювати лише посольство в москві та генконсульство в Санкт-Петербурзі.