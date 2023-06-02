Німеччина закупить для України велику партію бронетранспортерів
Уряд Німеччини уклав контракт на постачання Збройним силам України партії бронетранспортерів.
Про це повідомляє портал RTL із посиланням на заяву прессекретаря міністерства оборони країни.
У військовому відомстві повідомили, що Німеччина придбає для України 66 нових БТР. Поставкою техніки займатиметься компанія Flensburger Fahrzeugbau.
Терміни передачі колісних бронетранспортерів Україні не вказуються.
Журналісти зазначають, що заявку на участь у конкурсі також подавала інша компанія – Fuchs. Але, за повідомленнями представників уряду, колісні бронемашини Fuchs були б у шість-сім разів дорожчі від обраного бронетранспортера FFG.