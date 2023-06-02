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Німеччина закупить для України велику партію бронетранспортерів

02 червня 2023, 19:43
Німеччина закупить для України велику партію бронетранспортерів
Фото: topwar.ru
Йдеться про 66 нових БТР.

Уряд Німеччини уклав контракт на постачання Збройним силам України партії бронетранспортерів.

Про це повідомляє портал RTL із посиланням на заяву прессекретаря міністерства оборони країни.

У військовому відомстві повідомили, що Німеччина придбає для України 66 нових БТР. Поставкою техніки займатиметься компанія Flensburger Fahrzeugbau.

Терміни передачі колісних бронетранспортерів Україні не вказуються.

Журналісти зазначають, що заявку на участь у конкурсі також подавала інша компанія – Fuchs. Але, за повідомленнями представників уряду, колісні бронемашини Fuchs були б у шість-сім разів дорожчі від обраного бронетранспортера FFG.

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