Німеччина замовляє фрегати та бронетранспортери на суму до €7 млрд

Плани, про які дізнався Bloomberg, є частиною зусиль Німеччини із модернізації Бундесверу, викликаних повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Уряд Німеччини у межах заходів із модернізації збройних сил країни, Бундесверу, планує у 2024 році розмістити замовлення на два військово-морські фрегати й сотні бронетранспортерів на суму $7 мільярдів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел Bloomberg, владна коаліція Німеччини хоче скористатись опціоном на купівлю двох фрегатів типу F126 на загальну суму близько 3 мільярдів євро. Це доведе загальну кількість цих суден у Збройних силах ФРН до шести.

Решта 4 мільярдів євро стосується замовлення 900 бронетранспортерів Fuchs виробництва концерну Rheinmetall, причому перші поставки очікуються з 2025 року. Водночас ці закупівлі ще має схвалити Бундестаг.

Плани, про які дізнався Bloomberg, є частиною зусиль Німеччини із модернізації Бундесверу, викликаних повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Одразу після початку вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро для збільшення військових витрат на додаток до звичайного річного оборонного бюджету, що становить близько 52 мільярдів євро.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер повідомив колегам-міністрам, що наступного року оборонний бюджет буде збережено на тому ж рівні, тоді як усім іншим міністерствам знову доведеться скоротити витрати.