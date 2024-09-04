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Німеччина замовила ще 17 IRIS-T для Києва – Bloomberg

04 вересня 2024, 18:33
Німеччина замовила ще 17 IRIS-T для Києва – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Чотири системи буде відправлено до кінця цього року.
Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які повинні доповнити попередні сім батарей. 
 
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Bloomberg.
 
Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. систем ППО призначені для Бундесверу, а 17 хамовили для України.
 
Канцлер зазначив, що завдяки семи переданим батареям IRIS-T Україна збила понад 250 російських ракет та безпілотників. 
 
Шольц додав, що чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту — починаючи з наступного
 
"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас", — додав Шольц.
 
Також посадовець в уряді Німеччини на умовах анонімності розповів Bloomberg, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T — 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

 

ППОIRIS-Tвійна в Україніросія окупанти

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