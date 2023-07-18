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ПОЛІТИКА

Німеччина замовила сотні тисяч артилерійських снарядів для поповнення запасів

18 липня 2023, 13:34
Німеччина замовила сотні тисяч артилерійських снарядів для поповнення запасів
Фото: з вільного доступу
Потенційна вартість замовлення складає 1,2 млрд євро (1,35 млрд доларів).

Бундесвер замовив у німецького збройового концерну Rheinmetall кілька сотень тисяч снарядів для артилерії. Це потрібно для поповнення запасів.

Про це сказано в повідомленні Rheinmetall, повідомляє Reuters.

Як зазначили у компанії, вони отримали новий рамковий контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів. Потенційна вартість замовлення складає 1,2 млрд євро (1,35 млрд доларів).

Бундесвер також розширив існуючий контракт на постачання боєприпасів DM121 (155-мм осколково-фугасний снаряд). Його сума зросла більш ніж удвічі - зі 109 млн євро до 246 млн євро.

У компанії уточнили, що найближчим часом має відбутися постачання снарядів на суму 127 млн євро.

Нагадаємо, Німеччина з початку повномасштабного вторгнення росії до України надає нашій країні військову допомогу. Зокрема, вона передає танки, САУ та снаряди.

Нещодавно країна розмістила велике замовлення на закупівлю снарядів для танків Leopard 2. Німеччина також підписала контракт на купівлю 66 бронетранспортерів для України.

Німеччинаснайпери

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