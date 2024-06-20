Німеччина замовить понад 100 нових танків Leopard для стримування рф – Reuters.

Це необхідно в рамках плану НАТО щодо стримування росії.

Німеччина планує замовити 105 танків Leopard 2A8 та витратить на це майже 3 млрд євро.

При цьому проект все ще потребує схвалення парламенту. Бундесвер розраховує отримати ці танки в період із 2027 по 2030 рік.

Видання зазначає, що частина танків буде використана для оснащення німецької бригади у Литві. Її створювали у рамках плану НАТО щодо стримування росії.

У документі зазначається, що більша частина закупівлі не була профінансована, оскільки в регулярному бюджеті та спеціальних фондах у 100 мільярдів євро, створених після повномасштабного вторгнення росії в Україну, було недостатньо грошей.

Тому Міністерство оборони Німеччини просить надзвичайних фінансових повноважень на цю закупівлю.

Leopard 2A8 є найновішою модифікацією німецького головного бойового танка Leopard 2. Він оснащений сучасним броньовим покриттям, покращеною системою активного захисту та потужнішим двигуном, що значно збільшує його бойову ефективність та виживання на полі бою. Танк обладнаний удосконаленою системою управління вогнем та тепловізійними прицілами, що дозволяє вести точну стрілянину в будь-яких погодних умовах та у нічний час.

У Leopard 2A8 також включені новітні технології зв'язку та управління, що забезпечують інтеграцію у мережі управління військами. Ця модель призначена для виконання широкого спектра бойових завдань, включаючи боротьбу з бронетехнікою супротивника, підтримку піхоти та участь у асиметричних конфліктах.