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ПОЛІТИКА

Німеччина засекретила інцидент із обстрілом вертольота над Балтійським морем – Bild

05 грудня 2024, 20:37
Німеччина засекретила інцидент із обстрілом вертольота над Балтійським морем – Bild
Фото: з вільного доступу
Німецький фрегат Nordrhein-Westfalen, за даними ЗМІ, став учасником засекреченого інциденту з російською стороною.

Міністерство оборони Німеччини засекретило інцидент з обстрілом вертольота в Балтійському морі. Раніше повідомлялося, що військове судно рф могло атакувати німецький вертоліт сигнальними снарядами.

Про це повідомляє Bild.

Портал Augen geradeaus уточнює, що російський танкер, який прямував до Сирії, супроводжувався російським військовим кораблем Меркурій. Коли ж бортовий вертоліт німецького фрегата Nordrhein-Westfalen наблизився до озброєного російського загону, з танкера було зроблено кілька пострілів.

"Коли морський вертоліт SeaLion перебував на висоті приблизно 300 метрів і наближався до танкера на відстань близько 7 кілометрів, з танкера були зроблені постріли світловими снарядами. Також із борту судна, зверненого до вертольота, були зроблені постріли з кулемета — у воду", — йдеться в повідомленні.

Німецький фрегат Nordrhein-Westfalen, за даними ЗМІ, став учасником засекреченого інциденту з російською стороною.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося розкривати деталі, посилаючись на військову безпеку, і класифікувало те, що трапилося, як «червону справу», що вказує на високий ступінь чутливості інформації.

Німеччинабалтійське море

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