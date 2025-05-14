Німеччина застерігає про ризик для миротворчих місій ООН без підтримки США

У квітні бюджетне управління Білого дому запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль попередив, що, якщо США припинять фінансування миротворчих місії ООН, решта країн не зможуть компенсувати це.

Заяву німецького міністра наводить Reuters.

У квітні бюджетне управління Білого дому запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН, посилаючись на провали операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

Вашингтон є найбільшим донором ООН (друге місце посідає Китай), на який припадає 22% основного регулярного бюджету ООН у розмірі 3,7 млрд доларів та 27% бюджету на миротворчі операції у розмірі 5,6 млрд доларів. Ці виплати є обов'язковими.

Майбутнє миротворчої діяльності обговорюється на дводенному політичному форумі високого рівня, на якому держави-члени заявляють про підтримку операцій ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав, що миротворча місія "Блакитних касок" стикається з серйозними проблемами платоспроможності, і закликав держави вносити внески в повному обсязі та вчасно.

"Ми не зможемо повністю заповнити прогалину, якщо США відмовляться від фінансування миротворчих операцій", – сказав Вадефуль.