Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина заявила про закінчення енергетичної кризи

19 вересня 2024, 17:38
Німеччина заявила про закінчення енергетичної кризи
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
У ФРН визнали, що ціни на газ у Німеччині дещо вищі, ніж до війни, але це не пов'язано з відсутністю постачання з росії.

Міністр економіки та енергетики ФРН Роберт Габек заявив, що у країні подолали нестачу російського газу. 

Про це повідомляє газета-таблоїд Bild.

Віцеканцлер виступив на зустрічі з громадянами Оснабрюка і заявив, що нестачі російського газу більше немає. Дефіциту газу більше немає. 

"Німецькі сховища газу наперед заповнені, всі планові показники виконані. Міністр заявив про закінчення енергетичної кризи у ФРН", - сказав Габек. 

Він додав, що ціни на газ у Німеччині дещо вищі, ніж до війни. Проте це не пов'язано із відсутністю постачання з Росії.

"Справжня причина - спека в країнах Азії, які закуповують скраплений природний газ, щоб генерувати електрику для кондиціонерів", - вважає міністр. 

Віцеканцлер Німеччини упевнений, що ціни на газ знову впадуть, коли додаткові обсяги ЗПГ звільняться та надійдуть на німецький ринок. 

 

Німеччинаенергетика

Останні матеріали

Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється