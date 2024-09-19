Німеччина заявила про закінчення енергетичної кризи

У ФРН визнали, що ціни на газ у Німеччині дещо вищі, ніж до війни, але це не пов'язано з відсутністю постачання з росії.

Міністр економіки та енергетики ФРН Роберт Габек заявив, що у країні подолали нестачу російського газу.

Про це повідомляє газета-таблоїд Bild.

Віцеканцлер виступив на зустрічі з громадянами Оснабрюка і заявив, що нестачі російського газу більше немає. Дефіциту газу більше немає.

"Німецькі сховища газу наперед заповнені, всі планові показники виконані. Міністр заявив про закінчення енергетичної кризи у ФРН", - сказав Габек.

Він додав, що ціни на газ у Німеччині дещо вищі, ніж до війни. Проте це не пов'язано із відсутністю постачання з Росії.

"Справжня причина - спека в країнах Азії, які закуповують скраплений природний газ, щоб генерувати електрику для кондиціонерів", - вважає міністр.

Віцеканцлер Німеччини упевнений, що ціни на газ знову впадуть, коли додаткові обсяги ЗПГ звільняться та надійдуть на німецький ринок.