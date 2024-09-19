Німеччина заявила про закінчення енергетичної кризи
Міністр економіки та енергетики ФРН Роберт Габек заявив, що у країні подолали нестачу російського газу.
Про це повідомляє газета-таблоїд Bild.
Віцеканцлер виступив на зустрічі з громадянами Оснабрюка і заявив, що нестачі російського газу більше немає. Дефіциту газу більше немає.
"Німецькі сховища газу наперед заповнені, всі планові показники виконані. Міністр заявив про закінчення енергетичної кризи у ФРН", - сказав Габек.
Він додав, що ціни на газ у Німеччині дещо вищі, ніж до війни. Проте це не пов'язано із відсутністю постачання з Росії.
"Справжня причина - спека в країнах Азії, які закуповують скраплений природний газ, щоб генерувати електрику для кондиціонерів", - вважає міністр.
Віцеканцлер Німеччини упевнений, що ціни на газ знову впадуть, коли додаткові обсяги ЗПГ звільняться та надійдуть на німецький ринок.