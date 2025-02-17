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Німеччина заявила, що "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни

17 лютого 2025, 21:33
Німеччина заявила, що
Фото: з вільного доступу
ФРН готова відправити свої війська для підтримки потенційної миротворчої місії в Україні.
Уряд Німеччини заявив, що  "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни для підтримки потенційної миротворчої місії.
 
Про це пише Sky News.
 
Речник міністерства оборони країни сказав, що ФРН "не ухилятиметься" від відправки миротворчих військ в Україну після війни, якщо буде узгоджено рамки.
 
Однак, за словами Міноборони, ще зарано вдаватися в деталі пропозицій. Цю заяву представник Міноборони Німеччини зробив напередодні сьогоднішнього саміту європейських лідерів у Парижі.
 
Речник німецького уряду сказав, що вони не очікують конкретних результатів від переговорів. Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "ми маємо переконатися, що Європа долає виклики майбутнього сильно та суверенно та з прямою спиною. Я впевнений, що ми зможемо виробити чітку позицію".
Німеччинамиротворцівійна в Україніросія окупанти

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