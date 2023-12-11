Німеччина збільшить допомогу Україні до €8 млрд у наступному році
Німеччина удвічі збільшить допомогу Україні у 2024 році — до €8 мільярдів.
Про це повідомила державний міністр у справах Європи ФРН Анна Люрманн перед зустріччю голів МЗС країн Європи у Брюсселі, передає Укрінформ.
За її словами, Німеччина збільшить військову підтримку України з €4 до €8 мільярдів.
Водночас посадовиця додала, що цього тижня можуть відкритися переговори щодо вступу України в ЄС. Анна Люрманн заявила, що Німеччина має чітку позицію щодо цього, а "26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів", сподіваючись, що це станеться, попри протести.
Загалом на зустрічі міністрів закордонних справ обговорюватимуть продовження підтримки України у війні з росією.
Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard.
У березні 2023 року канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина наростить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб іще більше підтримати Україну.
За даними німецького уряду, за 2022 рік Німеччина надала Україні озброєнь на €2 млрд, а у 2023 році планувала надати техніки й боєприпасів на €5,4 млрд.
8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Тепер висновок комісії мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться 14—15 грудня на саміті. Якщо вони офіційно дадуть зелене світло переговорам, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу.