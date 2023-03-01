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Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і ремонтні потужності для підтримки України – Шольц

01 березня 2023, 18:35
Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і ремонтні потужності для підтримки України – Шольц
Фото: ua.news
Німеччина подбає про те, щоб "виробництво боєприпасів було передовим".

Німеччина наростить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту озброєння, щоб краще підтримати Україну в боротьбі з вторгненням рф.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє CNN.

"Постійна підтримка України протягом року також принесла нам знання, які дають нам змогу забезпечити достатнє постачання запасних частин, ми створили ремонтні потужності для озброєння, що використовується у війні, в місцях за межами України", - сказав Шольц.

 

Канцлер наголосив, що Німеччина подбає про те, щоб "виробництво боєприпасів було передовим - і для зброї, яку ми поставили самі, і для зброї, що надходить із запасів, доступних у Східній Європі".

За даними уряду Німеччини, допомога Україні у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки, а також зброї на сьогодні перевищила 14 мільярдів євро.

 

виробництвобоєприпасиШольцвійна в Україні

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