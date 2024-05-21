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Німеччина зібрала майже мільярд євро на посилення української ППО

21 травня 2024, 12:38
Німеччина зібрала майже мільярд євро на посилення української ППО
Фото: з вільного доступу
Бербок наголосила, що допомагати Україні треба, щоб її громадяни могли жити вільно, а путінські війська не опинилися на західному кордоні.

Німеччина зібрала майже мільярд євро на посилення протиповітряної оборони України.

Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок, опублікованій на сайті уряду.

Берлін активно працює над тим, щоб допомоги стало ще більше. Бербок наголосила на необхідності "об’єднати зусилля, щоб Україна вижила, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому", і щоб путінські війська не опинилися біля кордонів інших країн.

"путін у своєму імперському божевіллі хотів заволодіти Україною, але натомість міцно з’єднав її з Європою. Наша доля як європейців ще ніколи не була так тісно пов’язана з долею України. Україна з великою рішучістю відстоює свою свободу і тим самим бореться за свободу всіх нас. Вступ України до ЄС є необхідним геополітичним наслідком загарбницької війни росії, яка порушує міжнародне право. Україна досягла вражаючого прогресу та перебуває на шляху реформ, незважаючи на руйнівну дію росії. Зараз важливо не ослабити в наших зусиллях – у судовій реформі, боротьбі з корупцією та свободі ЗМІ", – сказала пані міністр.

Вона додала, що підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні. 

"Німеччина разом з багатьма іншими країнами з усіх частин світу твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі. Ми це чітко покажемо в червні, коли запросимо світ на конференцію з відновлення України в Берліні. Разом із нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгострокову перспективу, щоб забезпечити майбутнє України", – сказала вона.

Німечинавійна в Україніросія окупантипідтримка України

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