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Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО

29 лютого 2024, 10:05
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
Фото: з вільного доступу
Він передбачає чотири етапи.

Бундестаг у звіті про аналіз ризиків для цивільного захисту створив ймовірний сценарій можливого нападу неназваного агресора на НАТО. За основу взяли приклад повномасштабної війни росії проти України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на звіт, який отримала у розпорядження. 

"Вірогідним сценарієм" у звіті названо "напад агресора – гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО". У документі зазначили, що війна в Україні є підтвердження того, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції (до останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії).

Потім автори навели один зі сценаріїв нападу, підкресливши, що він є лише одним із можливих. Цей сценарій складається із чотирьох етапів. 

Перший триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії й атаки на життєво важливі, оборонно важливі об'єкти та критичну інфраструктуру. Ключова особливість – гібридний вплив відбувається приховано, і неможливо одразу визначити, який саме агресор його здійснює.

Другий етап триває декілька місяців і передбачає розгортання військ ворога на східних кордонах НАТО. Альянс у відповідь теж розгортає війська для стримування. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим.

Третій етап триває щонайменше рік і передбачає відкриту військову агресію проти території Альянсу. Зокрема, вибіркові атаки з застосуванням конвенційних та неконвенційних засобів, включно з цілями на німецькій території, а також імовірні перебої в роботі супутників у Космосі.

Четвертий етап – це прорив ворога через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також перебачено повномасштабне протистояння в Космосі. Сценарій передбачає, що етап завершиться угодою про припинення вогню "не раніше, ніж через декілька місяців".

Уряд Німеччини пропонує брати цей сценарій за основу для побудови концепції цивільного захисту. 

НАТОвійна в Україніросія окупантисценарії війни

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