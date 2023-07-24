Німеччина змогла домовитись із Польщею щодо ремонту українських Leopard

Раніше сторони сперечалися щодо вартості техобслуговування одного танку.

Німеччина змогла дійти згоди з Варшавою щодо ремонту танків Leopard 2A4 в Польщі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час брифінгу речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що танки все ж будуть ремонтувати у Польщі. Переговори з польськими колегами завершились успішно. Проте деталей щодо пропускної спроможності та вартість ремонту він називати не став.

У Польщі ще 22 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на заводі Bumar-Labedy вже почали ремонтувати танки Leopard 2A4.

Між країнами були суперечки щодо вартості ремонту танків. Польська сторона вимагала за техогляд одного Leopard 100 тисяч євро. Німеччина вважає, що такий цінник значно завищений, тому була навіть інформація, що Берлін може вийти зі спільного проєкту.

Leopard 2A5 та Leopard 2A6 будуть ремонтувати на німецьких підприємствах. Але не виключено, що в подальшому їх відновлюватимуть не лише в Німеччині, а й в Литві.