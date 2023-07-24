Матеріали:
Теми:

Німеччина змогла домовитись із Польщею щодо ремонту українських Leopard

24 липня 2023, 16:35
Німеччина змогла домовитись із Польщею щодо ремонту українських Leopard
Раніше сторони сперечалися щодо вартості техобслуговування одного танку.

Німеччина змогла дійти згоди з Варшавою щодо ремонту танків Leopard 2A4 в Польщі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час брифінгу речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що танки все ж будуть ремонтувати у Польщі. Переговори з польськими колегами завершились успішно. Проте деталей щодо пропускної спроможності та вартість ремонту він називати не став.

У Польщі ще 22 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на заводі Bumar-Labedy вже почали ремонтувати танки Leopard 2A4.

Між країнами були суперечки щодо вартості ремонту танків. Польська сторона вимагала за техогляд одного Leopard 100 тисяч євро. Німеччина вважає, що такий цінник значно завищений, тому була навіть інформація, що Берлін може вийти зі спільного проєкту.

Leopard 2A5 та Leopard 2A6 будуть ремонтувати на німецьких підприємствах. Але не виключено, що в подальшому їх відновлюватимуть не лише в Німеччині, а й в Литві.

танкивійна в УкраїніНімечина допомогаросія окупантилеопард

Останні матеріали

Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється