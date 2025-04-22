Німеччина знайшла спосіб підтримати свою армію у разі російської агресії

Бундесвер звернувся до великих німецьких компаній за логістичною допомогою на випадок атаки рф

Німецька армія попросила великі компанії допомогти з перевезенням солдатів і техніки до східного кордону НАТО в разі можливого нападу росії.

Як пише видання, серед фірм, до яких звернулась німецька армія, були оборонні гігант Rheinmetall, група авіакомпаній Lufthansa та державний залізничний оператор Deutsche Bahn.

Ці компанії мають допомогти у переміщенні солдатів, боєприпасів та військового обладнання в разі нападу на територію НАТО з боку росії. Також джерела видання повідомляють, що ведуться дискусії щодо того, чи може льотна школа авіакомпанії Lufthansa взяти на себе базову підготовку пілотів винищувачів.

Газета також зазначає, що у кризових регіонах армія значною мірою покладається на комерційні транспортні послуги.