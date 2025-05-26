Німеччина знімає обмеження на дальність ударів для України

Канцлер підкреслив, що це рішення "якісно змінить ведення війни для України".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів для України з боку провідних західних країн. За його словами, Німеччина, Франція, Велика Британія та США більше не вимагають від Києва утримуватися від ударів по цілях на території росії, якщо мова йде про самозахист.

"Більше немає обмежень на удари на велику відстань зброєю, яка була передана Україні — ані від Британії, ані від Франції, ані від нас. Від Америки також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території росії", — заявив Мерц під час виступу на 27-му міжнародному форумі WDR Europaforum, трансляцію якого вело німецьке суспільне телебачення.

Канцлер підкреслив, що це рішення "якісно змінить ведення війни для України", і додав, що на відміну від рф, яка свідомо атакує цивільні об'єкти, українська армія дотримується міжнародного гуманітарного права. "Для нас важливо, щоб так і залишалося. Але країна, яка лише на власній території захищається від вторгнення, не може захищатися достатньою мірою", — зазначив він.

Крім того, Мерц наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Як пише Clash Report, очікується, що Німеччина надасть Києву 100–150 крилатих ракет Taurus, які є аналогами британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Ці високоточні ракети здатні уражати цілі на відстані понад 500 км.

Ще раніше, 14 квітня, DW повідомляло про готовність Мерца підтримати передачу Taurus за умови погодження з європейськими партнерами.

Під час візиту до Києва 10 травня канцлер також заявив, що дискусії про постачання озброєння більше не будуть публічними, щоб "позбавити агресора переваги". Видання Tagesspiegel підтвердило, що новий німецький уряд кардинально змінює комунікаційну стратегію у сфері військової допомоги Україні, приховуючи деталі в рамках тактики ведення війни.