Німеччина знижує вартість проїзду міжміськими потягами у відповідь на кліматичну кризу

Компанія каже, вірить у те, що зниження цін принесе додаткових 5 мільйонів пасажирів на рік

Мандрівники, які здійснюють подорожі на відстані понад 50 км на поїздах Intercity Express Deutsche Bahn, можуть сподіватися на зниження тарифу на 10%.

У Німеччині вартість проїзду потягами на далекі відстані вперше знизилася за 17 років з набуттям від нового року чинності заходів із захисту клімату, спрямованих на те, щоб зробити подорожі залізницею привабливішими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Мандрівники, які здійснюють подорожі на відстані понад 50 км на поїздах Intercity Express Deutsche Bahn, можуть сподіватися на зниження тарифу на 10%.

Компанія також знижує ціни на спеціальні пропозиції та додаткові послуги, такі як транспортування велосипедів.